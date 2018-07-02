Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет обсуждать со своим американским коллегой Дональдом Трампом вопрос аннексированного Крыма, потому что его "нет в повестке дня". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, с какими ожиданиями Россия готовится к российско-американскому саммиту, в частности в вопросе оккупированного Крыма.

"Президент России часто заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, нет", - заявил Песков.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным достичь компромисса относительно ситуации в Сирии и вытеснить армию Ирана из региона .

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