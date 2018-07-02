Титулованный баскетболист Леброн Джеймс продолжит карьеру в команде Западной конференции НБА "Лос-Анджелес Лейкерс", передает со ссылкой на агентство Klutch Sports Group, которое представляет интересы игрока.

33-летний американец подпишет с клубом 4-летний договор на 154 млн долл. Трехкратный чемпион НБА перешел в состав "озерных" на правах свободного агента.



В прошлом регулярном чемпионате НБА Джеймс в форме "Кливленда" принял участие в 82 поединках, набирая в них 27,5 очков, 8,6 подбора и 9,1 передачи в среднем. В плей-офф он сыграл в 22 матчах, и набирал в них по 34 очка, 9,1 подбора, 9 передач, где его команда проиграла в финале "Голден Стэйт".

Легендарный экс-баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант в Twitter поздравил клуб с приобретением и поздравил Джеймса с переходом в "Лос-Анджелес".

Не обошел вниманием данное событие и футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович: "теперь в Лос-Анджелесе есть Бог и Король".

Напомним, что одним из одноклубников 4-кратного MVP НБА станет украинец Святослав Михайлюк.

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