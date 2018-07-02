|Олимпийский чемпион баскетболист Джеймс стал одноклубником Михайлюка
|02.07.2018 16:15
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Титулованный баскетболист Леброн Джеймс продолжит карьеру в команде Западной конференции НБА "Лос-Анджелес Лейкерс", передает со ссылкой на агентство Klutch Sports Group, которое представляет интересы игрока.
33-летний американец подпишет с
клубом 4-летний договор на 154 млн долл. Трехкратный чемпион НБА
перешел в состав "озерных" на правах свободного агента.
Легендарный экс-баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант в Twitter поздравил клуб с приобретением и поздравил Джеймса с переходом в "Лос-Анджелес".
Не обошел вниманием данное событие и футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович: "теперь в Лос-Анджелесе есть Бог и Король".
Напомним, что одним из одноклубников 4-кратного MVP НБА станет украинец Святослав Михайлюк.