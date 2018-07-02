Глава МВД Германии намеревался ввести односторонний контроль на границах, чтобы сократить число прибывающих в страну мигрантов, но канцлер ФРГ Ангела Меркель является сторонником общеевропейской миграционной политики, сообщает агентство dpa. Зееофер может покинуть свой пост Фото: ЕРА По словам собеседника агентства, о намерении покинуть свой пост Зеехофер сказал руководству Христианско-социального союза (ХСС) 1 июля. Он добавил, что может уйти в отставку в качестве лидера партии.Глава МВД Германии намеревался ввести односторонний контроль на границах, чтобы сократить число прибывающих в страну мигрантов. Меркель настаивает, что нужно придерживается общей политики Европейского союза.Как отмечает агентство, ряд членов ХСС опасаются, что решение Зеехофера может разрушить сформированную коалицию в парламенте и приведет к досрочному окончанию четвертого срока Меркель на посту канцлера.29 июня участники саммита ЕС достигли соглашения по вопросам миграции. В соответствии с достигнутыми договоренностями, новые центры для беженцев могут быть созданы в странах ЕС на "добровольной основе". Эти центры будут содержать мигрантов, пока власти выяснят, действительно ли они являются беженцами. Тех, кто не подпадает под эту категорию, вернут на родину.Лидеры стран ЕС договорились усилить внешний близкий контроль и увеличить финансирование для Турции, Марокко и стран Северной Африки, которые принимают беженцев.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.По данным Международной организации по миграции, в 2016 году на континент перебралось 390,4 тыс. мигрантов (погибли или пропали без вести – 5143), в 2017-м – 186,8 тыс. (3116).С начала 2018 года в Европу прибыло 56 274 мигранта, погибли или пропали без вести – 972. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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