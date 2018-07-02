Климатические изменения оказывают негативное влияние на ледники в Таджикистане. На территории Таджикистана насчитывается более 13 тысяч ледников. Об этом сообщает со ссылкой на Анадолу.

"Таяние ледников в Таджикистане является угрозой для стран региона. Из-за климатических изменений объем ледников в Таджикистане в ближайшие 30 лет может сократиться вдвое", - сказал научный сотрудник Академии наук Таджикистана и знаток по водным ресурсам Центральной Азии Абдусаттор Рустамов.

Ученый напомнил, что на прошлой неделе на конференции по водным ресурсам в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность по поводу таяния ледников, отметив, что эта тенденция сохраняется на протяжении 60 лет.



По его мнению, таяние ледников в Таджикистане в будущем создаст серьезные проблемы для стран Центральной Азии.



Рустамов сообщил, что значительная часть водных ресурсов Центральной Азии сосредоточена в Таджикистане.



По оценкам экспертов, в целом в Таджикистане насчитывается более 13 тысяч ледников, общий объем которых составляет 850 кубических километров. До 2050 года этот показатель может сократиться наполовину.



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