|Таяние ледников в Таджикистане угрожает Центральной Азии
|02.07.2018 16:23
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Климатические изменения оказывают негативное влияние на ледники в Таджикистане. На территории Таджикистана насчитывается более 13 тысяч ледников. Об этом сообщает со ссылкой на Анадолу.
"Таяние ледников в Таджикистане является угрозой для стран региона. Из-за климатических изменений объем ледников в Таджикистане в ближайшие 30 лет может сократиться вдвое", - сказал научный сотрудник Академии наук Таджикистана и знаток по водным ресурсам Центральной Азии Абдусаттор Рустамов.
Ученый напомнил, что на прошлой неделе на конференции по водным
ресурсам в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил
обеспокоенность по поводу таяния ледников, отметив, что эта
тенденция сохраняется на протяжении 60 лет.