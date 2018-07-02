Блокчейн – евангелист Сергей Севанцян поедет в Голливуд В Голливуде продолжается работа над фильмом с рабочим названием «21 секунда» о гонщике-любителе, участнике российских и международных гонок по дрэг-рэйсингу, оказавшийся втянутым в грандиозную международную аферу, связанную с миром криптовалют.Чтобы история фильма была максимально приближена к тому, что действительно происходит на рынке блокчейна и криптовалют, команда продюсеров, в числе которых Саша Шапиро (Sasha Shapiro), глава компании QED International и продюсер таких известных фильмов как «Ярость» с Брэдом Питом, «Дедушка легкого поведения» с Робертом Де Ниро, «Саботаж» с Арнольдом Шварценеггером, пригласила блокчейн-евангелиста Сергея Севанцяна выступить в качестве консультанта картины.Сергей Севанцян, международный спикер и модератор, блокчейнер, Adviser и ICO Supervisor множества блокчейн-проектов, ICO Project Manager многих компаний (в том числе из Силиконовой Долины), главный специалист по скорингу и аналитик Криптофондов, сооснователь IBW (Independent Blockchain World), партнер Ethereum Moscow, учредитель DAO MBA (Masters of Blockchain Administration): «Я с большим удовольствием принял предложение стать участником голливудского проекта. Рынок блокчейна и криптовалют интенсивно развивается, но далеко не все понимают его перспективы. Для меня это замечательная возможность рассказать широкой аудитории о технологиях этого мира».Девелопментом проекта занимается Hernany Perla (Эрнани Перла), прежний development executive Lions Gate (крупнейшей независимой киностудии Голливуда), участвовавший в создании более 30 фильмов («Киллеры», «Конан – варвар», «Последний герой», «Каратель» и другие).Планируемый лимит бюджета фильма - 25 млн. долларов.Съемки планируются в России, США, ОАЭ, Гонконге. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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