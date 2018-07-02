|
Блокчейн – евангелист Сергей Севанцян поедет в Голливуд
|
02.07.2018 16:23
|
Блокчейн – евангелист Сергей Севанцян поедет в Голливуд В Голливуде
продолжается работа над фильмом с рабочим названием «21 секунда» о
гонщике-любителе, участнике российских и международных гонок по
дрэг-рэйсингу, оказавшийся втянутым в грандиозную международную
аферу, связанную с миром криптовалют.Чтобы история фильма была
максимально приближена к тому, что действительно происходит на
рынке блокчейна и криптовалют, команда продюсеров, в числе которых
Саша Шапиро (Sasha Shapiro), глава компании QED International и
продюсер таких известных фильмов как «Ярость» с Брэдом Питом,
«Дедушка легкого поведения» с Робертом Де Ниро, «Саботаж» с
Арнольдом Шварценеггером, пригласила блокчейн-евангелиста Сергея
Севанцяна выступить в качестве консультанта картины.Сергей
Севанцян, международный спикер и модератор, блокчейнер, Adviser и
ICO Supervisor множества блокчейн-проектов, ICO Project Manager
многих компаний (в том числе из Силиконовой Долины), главный
специалист по скорингу и аналитик Криптофондов, сооснователь IBW
(Independent Blockchain World), партнер Ethereum Moscow, учредитель
DAO MBA (Masters of Blockchain Administration): «Я с большим
удовольствием принял предложение стать участником голливудского
проекта. Рынок блокчейна и криптовалют интенсивно развивается, но
далеко не все понимают его перспективы. Для меня это замечательная
возможность рассказать широкой аудитории о технологиях этого
мира».Девелопментом проекта занимается Hernany Perla (Эрнани
Перла), прежний development executive Lions Gate (крупнейшей
независимой киностудии Голливуда), участвовавший в создании более
30 фильмов («Киллеры», «Конан – варвар», «Последний герой»,
«Каратель» и другие).Планируемый лимит бюджета фильма - 25 млн.
долларов.Съемки планируются в России, США, ОАЭ, Гонконге.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира