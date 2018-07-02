Мы стремимся к молитве в трудные дни, но она не приходит к нам сама. Лучшим местом для ее поиска является Библия.

Псалмы - одно из величайших сокровищ, когда речь идет о личной молитве. Даже Иисус использовал Псалмы для молитвы на кресте.

Катехизис Католической Церкви исследовал эту тему и выделил пять различных типов молитв, из тех, что были найдены в Священном Писании.

Эти формы молитв основаны на божественном откровении и опыте тех, кто фигурировал на страницах Библии, пишет и со ссылкой на

Благословение и поклонение.

Катехизис описывает благословение как молитву , которая «выражает основное событие христианской молитвы: это встреча Бога и человека.

По благословению дар Божий и принятие человеком его объединяются в разговор друг с другом. Молитва о благословении - это ответ человека на дары Бога: потому что Бог благословляет, а человеческое сердце может взамен благословить Того, Кто является источником каждого благословения» (CCC 2627).

Отче Наш тоже содержит благословение, когда мы говорим: «Да святится имя Твое». Другой пример этой молитвы можно найти в Данииле 3.

Поклонение тесно связано с благословением, и Катехизис описывает его как «первое отношение человека, признающего, что он является созданием своего Создателя. Он возвеличивает величие Господа, который создал нас и всемогущую силу Спасителя, который освобождает нас от зла​​» (2628).

Молитва-прошение.

Молитва-прошение, вероятно, является наиболее широко известным типом молитвы. В ее словесном изъявлении мы «просим, ​​умоляем, призываем, молимся, взываем, даже боремся в молитве» (2629). Это молитва, которая признает силу и величие Бога и просит о его милости к нам.

Этот тип молитвы должен сначала включать прошение о прощении, как сборщик налогов в притче:« Боже, будь милостив ко мне грешнику! » Это предпосылка для праведной и чистой молитвы.

Доверенное смирение возвращает нас к свету общения между Отцом и Его Сыном Иисусом Христом и друг с другом, чтобы «мы получаем от него все, что мы просим». Просить прощения является предпосылкой как для евхаристической литургии, так и для личной молитвы »(2631).

Бог всегда отвечает на наши молитвы-прошения, хотя иногда и не так, как мы ожидаем.

Молитва о заступничестве.

Это древняя молитва, найденная в Библии. Катехизис объясняет: «Поскольку ходатайство Авраама - прошение от имени другого - было характерно для сердца, настроенного на милость Бога.

В эпоху Церкви христианское ходатайство определяется, как выражение причастия святых. В ходатайстве тот, кто молится, просит «не только за себя, но и за интересы других», и даже за тех, кто причиняет ему вред »(2635).

Заступническая молитва может быть очень сильной, и Бог особенно внимателен к тем, кто молится за страдающих. Пример этого ходатайства можно найти в Евангелии от Марка, когда Иисус вылечил покалеченного человека, которого привели в дом через крышу.

Марк писал: «Когда Иисус увидел их веру, он сказал парализованному:« Сын мой, твои грехи прощены »(Марка 2: 5).

Благодарственная молитва.

Этот распространенный тип молитвы практикуется не часто. Мы можем молиться о чем-либо, но когда Бог отвечает на наши молитвы, мы забываем поблагодарить его.

Иисус указал на это, когда он исцелил 10 прокаженных, но только один вернулся, чтобы поблагодарить его; «Разве не десять очистились? Где девять? Никто не смог вернуться и воздать хвалу Богу, кроме этого иностранца?» (Лк. 17: 17-18)

Хвалебная молитва.

Хвала, хотя и похожа на благословение и благодарение, - это особый тип молитвы. Это молитва, которая сразу же признает, что Бог есть Бог. Он хвалит Бога ради него самого и славит его, вне зависимости от того, что он делает, а просто потому, что Он есть »(2639).

Катехизис объясняет, «Как вдохновенные авторы Нового Завета, первые христианские общины читали Псалтирь по-новому, раскрывали в нем тайну Христову. Они составляли гимны и песнопения в свете неслыханного события, которое Бог совершил в своем Сыне »(2641).

Эта молитва также встречается в книге Откровения, где: «Пророки и святые, все те, кто был убит на земле за их свидетельство перед Иисусом, огромная толпа тех, кто, пройдя великую скорбь, пошел перед нами в Царство, все воспевали хвалу и славу того сидящего на престоле и Агнца »(2642).

Это молитва, которая просто восхваляет Бога, потому что он Бог, а не в отношении какой-либо конкретной выгоды или пользы. Празднование Евхаристии часто называют «жертвой похвалы».

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