Российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов, который из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов находился под домашним арестом во Франции, теперь может свободно перемещаться по Европе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 28 июня состоялось судебное заседание, на котором были сняты все обвинения в отношении Керимова Фото: ЕРА Отмечается, что 28 июня состоялось судебное заседание, на котором были сняты все обвинения в отношении Керимова. 29 июня ему вернули паспорт, и он вернулся в Россию.В диппредставительстве подчеркнули, что теперь Керимов сможет свободно перемещаться по Европе.20 ноября 2017 года миллиардера задержали в аэропорту Ниццы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене.Он находился под домашним арестом в департаменте Приморские Альпы, но получал разрешения посещать Россию по "личным и семейным причинам". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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