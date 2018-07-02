Российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов, который из-за
обвинений в уклонении от уплаты налогов находился под домашним
арестом во Франции, теперь может свободно перемещаться по Европе.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке 28 июня
состоялось судебное заседание, на котором были сняты все обвинения
в отношении Керимова Фото: ЕРА Отмечается, что 28 июня состоялось
судебное заседание, на котором были сняты все обвинения в отношении
Керимова. 29 июня ему вернули паспорт, и он вернулся в Россию.В
диппредставительстве подчеркнули, что теперь Керимов сможет
свободно перемещаться по Европе.20 ноября 2017 года
миллиардера задержали в аэропорту Ниццы по подозрению в
уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью покупки
элитной недвижимости по заниженной цене.Он находился под домашним
арестом в департаменте Приморские Альпы, но получал
разрешения посещать Россию по "личным и семейным
причинам".
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