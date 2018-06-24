|На Луганщине полиция задержала бывшего сотрудника "МВД ЛНР"
|24.06.2018 18:22
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Задержанного передали сотрудникам СБУ для проверки и принятия решения в соответствии с действующим законодательствомНа одном из блокпостов в зоне ООС полиция Луганской области обнаружила и задержала 40-летнего мужчину, который, по данным правоохранителей, находился в составе незаконных вооруженных формирований как сотрудник так называемого "МВД ЛНР".
Фото: из открытых источников
"Житель г. Кадиевка (ранее Стаханов), которая сейчас находится под контролем боевиков, больше года работал инспектором ДПС в одном из территориальных подразделений "МВД ЛНР". Службу на оккупантов мужчина объяснил отсутствием работы и необходимостью кормить семью", - говорится в сообщении Нацполиции.
В 2017 году мужчина уволился из "правоохранительной" структуры "ЛНР" по собственному желанию. На территорию одного из городов Украины он ехал, чтобы оформить документы и найти работу, заявили в полиции.
Напомним, военные задержали украинского "офицера", который перешел на сторону боевиков.
Также, сотрудники СБУ задержали бывшего боевика "ЛНР", который рассказал о присутствии российских военных на временно оккупированных территориях.
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