Задержанного передали сотрудникам СБУ для проверки и принятия решения в соответствии с действующим законодательством

"Житель г. Кадиевка (ранее Стаханов), которая сейчас находится под контролем боевиков, больше года работал инспектором ДПС в одном из территориальных подразделений "МВД ЛНР". Службу на оккупантов мужчина объяснил отсутствием работы и необходимостью кормить семью", - говорится в сообщении Нацполиции.

В 2017 году мужчина уволился из "правоохранительной" структуры "ЛНР" по собственному желанию. На территорию одного из городов Украины он ехал, чтобы оформить документы и найти работу, заявили в полиции.

Напомним, военные задержали украинского "офицера", который перешел на сторону боевиков.

Также, сотрудники СБУ задержали бывшего боевика "ЛНР", который рассказал о присутствии российских военных на временно оккупированных территориях.