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Космический грузовик Dragon состыковался с МКС
02.07.2018 16:31

Космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу МКС.

Стыковка была совершена в 13:54 по киевскому времени.

Напомним, космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX для экипажей, пройдет испытания в термовакуумной камере в исследовательский центр Национального аэрокосмического агентства США имени Джона Гленна в американском штате Огайо.

Как сообщал, компания SpaceX с посадочного комплекса SLC-40 на мысе Канаверал осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на орбиту геостационарный спутник SES-12.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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