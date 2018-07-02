Космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался
с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает со
ссылкой на пресс-службу МКС.
Стыковка была совершена в 13:54 по киевскому времени.
Напомним, космический корабль Crew Dragon, созданный компанией
SpaceX для экипажей, пройдет испытания в термовакуумной камере в
исследовательский центр Национального аэрокосмического агентства
США имени Джона Гленна в американском штате Огайо.
Как сообщал, компания SpaceX с посадочного комплекса SLC-40 на мысе
Канаверал осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая
должна вывести на орбиту геостационарный спутник SES-12.
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