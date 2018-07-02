У Одессы есть официальный глава города – мэр Геннадий Труханов. Скандальный политический персонаж у которого, вероятно, есть российский паспорт и которого НАБУ подозревает в коррупции. Но мало кто, кроме одесситов, знает, что у этого города есть и неофициальный голова. И, вероятно, он более влиятельный человек, чем Труханов. Это – Владимир Галантерник.

Владимир Галантерник – непубличный мультимиллионер, который начал заниматься бизнесом еще в 90-х и чьих фото нет в интернете. Галантерник их уничтожает. Официально он в Одессе – никто. По документам у Галантерника нет ни одного бизнеса или должности, в жизни его тоже видели единицы. Но по словам местных экспертов, именно он контролирует легендарный рынок Привоз, частично или полностью владеет торговым центром City Center и зоной отдыха Аркадия Сити. Также за ним объекты на Старосенной площади, элитный жилой комплекс и роскошный отель De Paris. А еще ряд строительных компаний. Все эти объекты оформлены на разных людей или на иностранные фирмы с географией офисов от Лондона до Майами.

Галантерник – это серый кардинал Одессы, который влияет на политические и бизнес-процессы в городе. Деловые встречи обычно он проводит в бронированном VIP-зале одного из ресторанов, который также с ним связан. Именно в этом ресторане, 12 июня, я увидела мэра Одессы Геннадия Труханова, который в сопровождении охраны шел в VIP-зал. Кстати, в этот день Соломенский райсуд вернул загранпаспорта мэру, которого подозревают в коррупции.

В последние годы фамилия Галантерника все чаще фигурирует в одесских скандалах. Это и возможная застройка Летнего театра, которую остановили общественные активисты. И строительство многоэтажки в Ботаническом саду, отчуждение территории и объектов коммунальной собственности вокруг военного аэродрома для строительства нового корпуса торгового центра. Типичное поведение для этого бизнесмена. Его интересует прежде только как быстро, дешево и без проблем с разрешениями прибрать к рукам земельные участки для строительства и торговли в Одессе.

Каким образом бизнесмен смог получить такие выгодные условия городе и как он связан с мэром? Ответ на этот вопрос надо искать в прошлом, далеких 90-х. И Труханов, и Галантерник были членами группировки Александра Ангерта по кличке «Ангел». «Ангел» – это криминальный авторитет из 90-х, до сих пор имеющий огромное влияние на Одессу. Правда, он живет за границей. А вот Галантерник часто бывает в Одессе и активно занимается бизнесом и делами. На публике он появился лишь один раз, в 2010 году, на открытии кинофестиваля.

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Туда он пришел вместе с женой, дизайнером Наталией Зинько. Она, в отличие от мужа, публичный человек с офисом в Лондоне и популярным инстаграмом. Ее одежду надевает певица Бейонсе и российская телеведущая и политик Ксения Собчак. Именно жена несколько лет назад рассказала журналу Tatler подробно о лондонской недвижимости семьи. Она давно переехала сюда из Одессы.

Сначала семья Галантерников жила в одной квартире, а потом перебралась в трехуровневые шикарные апартаменты. Десятилетний Иван Галантерник, сын бизнесмена, тоже публичный человек. Он гость модных показов и блогер. Родители, видимо, видят в нем звезду хип-хопа, поскольку наняли для него известного американского продюсера, который продюсировал хиты Джастина Тимберлейка и Кристины Агилеры.

Но вернемся к Галантернику и его бизнесу. Все свои активы он оформляет на других людей. Приведу лишь один пример – зону отдыха Аркадия сити. Один из ее владельцев – Олег Дегтярев, руководитель лондонской юридической фирмы. Эта же фирма управляет компанией жены Галантерника под названием «Абракадабра», а также свежезарегистрированной фирмой дочери Галантерника от первого брака. Она также проживает в Лондоне. А одесские медиаактивы, связанные с этим бизнесменом, оформленные на Олега Райвича из Майами, где семья Галантерников ежегодно встречает Новый год.

Сейчас в Одессе наиболее распространена информация, что между Трухановым и Галантерником – конфликт. Вроде уже и мэр города в шоке от аппетитов бизнесмена. Я этой информации не доверяю. По крайней мере, на недавнем юбилее одного из одесских бизнесменов присутствовали и Труханов, и Галантерник. Они общались между собой, говорили тосты.

Этих людей связывает прошлое 90-х и схемы настоящего. Это слишком крепкая связь, нелегко разорвать.

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