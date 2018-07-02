Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины внес в перечень изданий, состоящий из 166 книг, еще восемь, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия и разжигание вражды. Об этом сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

"В перечень внесены еще восемь российских книг. Теперь в нем 174 российских изданий", - отметили в пресс-службе. Также известно, что в перечне содержится два издания из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четыре книги, изданные в Украине.

Таким образом, в списке оказались издания:

"Без Крыма России не быть! "Место силы" всей Русской Земли" (Алексей Шляхторов);

"Народ-победитель. Хранитель Евразии" (Алексей Шляхторов);

"Как Русь стала Сверх-Державой. “Неправильная Империя" (Алексей Шляхторов);

"Золотая Русь. Почему Россия не Украина?" (Алексей Шляхторов);

"Как Золотая Орда озолотила Русь. Мифы и правда о "татаро-монгольском Иге" (Алексей Шляхторов);

"Россия и Украина. Когда заговорят пушки..."(Александр Широкорад);

"Украина. Выбор веры, выбор судьбы. Двадцать лет независимости Украины - двадцать лет борьбы за единство Русской Церкви" (Кирилл Фролов);

"Позывной"Волкодав" (Георгий Савицкий).

Как сообщал svodka.net ранее, государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить еще несколько напечатанных издательствами России книг .

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