|"Ну и буфера". В Instagram раскритиковали фото Седоковой в "голом" купальнике
|02.07.2018 16:36
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St Tropez vibes *Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 1 Июл 2018 в 3:25 PDT
Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го до 2004 года. В 2004-м Седокова ушла из коллектива и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".
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