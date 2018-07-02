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"Ну и буфера". В Instagram раскритиковали фото Седоковой в "голом" купальнике
02.07.2018 16:36
Пользователи Instagram высказали свое мнение о бюсте украинской певицы Анны Седоковой. Седокова: Волны Сен-Тропе Фото: annasedokova / Instagram "Волны Сен-Тропе", – написала она.

St Tropez vibes *

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 1 Июл 2018 в 3:25 PDT
Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го до 2004 года. В 2004-м Седокова ушла из коллектива и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

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