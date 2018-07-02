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Из Туниса вылетел самолет с украинскими туристами, которые несколько суток не могли вернуться домой
02.07.2018 16:36
Из Туниса вылетел самолет с украинскими туристами, которые несколько суток не могли вернуться домой
Украинский должны вывезти пятью рейсами
Из аэропорта Туниса вылетел один из пяти самолетов, должен доставить домой украинских туристов, которые несколько суток не могли вылететь с курорта.
Из Туниса вылетел самолет с украинскими туристами, которые несколько суток не могли вернуться домой Фото: bravoairways.com.ua
Об этом сообщил руководитель департамента консульского обеспечения министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
 
"В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, в течение 2-3 июля должны перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой", - написал он в Twitter.
 
Напомним, в аэропорту в Тунисе около 300 украинских туристов не могут вылететь в Украину. С туристами встретился украинский консул.
 
В МИД сообщили, что часть украинских туристов утром 30 июня все же вернулись в Украину.
 
Министр инфраструктуры Владимир Емельян, комментируя ситуацию с задержкой вылета украинских туристов из Туниса, заявил, что Министерство экономического развития отменять лицензии туроператоров, которые не выполняют свои обязательства.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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