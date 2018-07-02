Украинский должны вывезти пятью рейсами

Об этом сообщил руководитель департамента консульского обеспечения министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, в течение 2-3 июля должны перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой", - написал он в Twitter.

Напомним, в аэропорту в Тунисе около 300 украинских туристов не могут вылететь в Украину. С туристами встретился украинский консул.

В МИД сообщили, что часть украинских туристов утром 30 июня все же вернулись в Украину.

Министр инфраструктуры Владимир Емельян, комментируя ситуацию с задержкой вылета украинских туристов из Туниса, заявил, что Министерство экономического развития отменять лицензии туроператоров, которые не выполняют свои обязательства.