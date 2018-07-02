|Из Туниса вылетел самолет с украинскими туристами, которые несколько суток не могли вернуться домой
|02.07.2018 16:36
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Украинский должны вывезти пятью рейсамиИз аэропорта Туниса вылетел один из пяти самолетов, должен доставить домой украинских туристов, которые несколько суток не могли вылететь с курорта.
Фото: bravoairways.com.ua
Об этом сообщил руководитель департамента консульского обеспечения министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, в течение 2-3 июля должны перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой", - написал он в Twitter.
Напомним, в аэропорту в Тунисе около 300 украинских туристов не могут вылететь в Украину. С туристами встретился украинский консул.
В МИД сообщили, что часть украинских туристов утром 30 июня все же вернулись в Украину.
Министр инфраструктуры Владимир Емельян, комментируя ситуацию с задержкой вылета украинских туристов из Туниса, заявил, что Министерство экономического развития отменять лицензии туроператоров, которые не выполняют свои обязательства.
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