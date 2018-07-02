В I квартале 2018 года больше только частных переводов в Украину поступило из Польши и России. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передает

В частности, в I квартале 2018 года объемы частных денежных переводов в Украину официальным и неофициальным каналам выросли с 1,948 млрд долларов в I квартале 2017 года до 2,614 млрд долларов или на 34,2%.

Больше только денег за I квартал перечислено из Польши — 865 млн долларов и из России — 300 млн долларов.

Также много переводят денег из США — 192 млн долларов, Чехии — 171 млн долларов и Италии — 122 млн долларов.

Всего за указанный период из стран ЕС перечислено 1,640 млрд долларов, а из стран СНГ — 340 млн долларов.

Напомним, в НБУ сообщили, что объем денежных переводов от украинских заробитчан из-за границы в Украину в этом году будет больше чем 9 млрд долл. США.

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