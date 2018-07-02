С деньгами связано множество примет и правил. Говорят: «деньги к деньгам», «деньги любят тишину», «деньги любят счет». Все это действительно так, а еще деньги любят уважение. Если вы относитесь к ним небрежно, храните смятые купюры в кармане, то деньги вам вроде как и не нужны.

Как хранить деньги правильно, подсказыват со ссылкой на .

Деньги имеют огромное влияние на нашу жизнь и несут в себе сильную энергетику. Как управлять этим энергетическим потоком, чтобы деньги в нашем кошельке прибавлялись?

Здесь собраны для вас денежные приметы, которые работают независимо от того верите вы в них или нет.

Не расставайтесь с деньгами сразу

Получили зарплату, взяли кредит, вам вернули долг – не расставайтесь с деньгами сразу. Обязательно отнесите их к себе домой и положите туда, где у вас хранятся ценные вещи. Купюры должны как минимум одну ночь побыть в доме, чтобы зарядить его ауру своей энергией.

Правильно раскладывайте деньги в портмоне

Не распихивайте купюры по карманам – деньги нельзя мять, сворачивать, сгибать, комкать. Они должны в расправленном виде храниться в кошельке, причем "лицом" в одну сторону. При этом при открытии бумажника крупные купюры должны лежать ближе к вам. К выбору "домика" для денег также нужно подойти ответственно – он должен быть новым и красивым, а не дешевым и потрепанным.

Денежный талисман

Кошелек никогда не должен быть пустым. Возможно у вас есть счастливая купюра или монета. Положите ее в кошелек рядом с деньгами и никогда не тратьте. Она будет привлекать к вам дополнительные финансовые потоки.

Если посчастливится вашим талисманом может стать купюра, номер которой соответствует двум, трем или четырем цифрам вашего рождения. Внимательно следите за деньгами, которые попадают к вам в руки. Если денежный амулет найдет вас, это очень хороший знак, не тратьте его, не отдавайте и не обменивайте.

Не храните деньги в пачках

Если вы хотите разбогатеть, нельзя хранить деньги в пачках с нечетным количеством банкнот – у каждой купюры должна быть своя пара, иначе деньги "рассорятся" и уйдут от вас. Также нельзя хранить деньги в пачке по 50 штук. Наши предки говорили: «Пять десяток – недостаток».

Выбор стихии

Денежные стихии – металл и земля. Поэтому рекомендуется хранить деньги на дне горшка с землей, в металлической шкатулке, или перевязанные золотой нитью. Также можно приобрести держатель для купюр из ценных металлов.

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