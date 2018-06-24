Правительство Великобритании предоставит Украине безвозвратную помощь в виде военных средств защиты на 17 млн. гривен. Об этом сообщил секретарь МИД Великобритании Саймон Фрейзер, сообщает "Европейская правда""Мы планируем оказать Украине военную помощь, решение принято на уровне правительства", - заявил он.В согласованный пакет помощи войдут средства защиты и зимняя одежда на сумму более чем 17,3 миллиона гривен по курсу НБУ. Донорские средства поступят из бюджетов МИД, Минобороны и международной разведки Британии.Также правительство Великобритании берет на себя расходы на транспорт и таможенное оформление."Помощь будет оказана в ответ на прямой требование от Генштаба Украины", - сообщил чиновник.В пакет военной помощи от Великобритании войдут: 1000 комплектов бронежилетов и шлемов, 80 комплектов медицинского оборудования для "скорых"; 500 комплектов зимней одежды для военных и 500 теплых пончо.17 октября правительственное решение о предоставлении поддержки Украине будет передано в парламент. В случае, если ни один из депутатов не будет возражать, через 14 дней будет начата процедура выделения помощи для Украины.В противном случае эти возражения должен рассмотреть профильный комитет парламента, что на некоторое время затормозит направление вооружения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика будет великобритании комплектов помощи украине Теги: политика