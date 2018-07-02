– Иван, Иван…

– Ну что, Маша? Не мешай, наши играют.

– Иван, Иван, давай возьмём ипотеку…

– Какая ипотека, Маша? Ну давай, давай, бей! Да бей же ты, мазила!

– Ваня, Ваня, давай возьмём ипотеку…

– Маша, да бери ты эту ипотеку, только отстань от меня. Передай бутылочку пива…

16 июня 2018 года (в субботу! ведь дело не терпит!) премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную Думу законопроекта об изменениях в пенсионной системе. Законопроектом предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. А объявил о фактическом старте пенсионной реформы Медведев на заседании правительства 14 июня 2018 года.

14 июня состоялась и торжественная церемония открытия ЧМ-2018.

Любимая фраза телеведущего Дмитрия Киселёва: “Совпадение? Не думаю”.

Как связаны Иван, Маша, ипотека, Чемпионат мира по футболу 2018 года и повышение пенсионного возраста? Для меня связь очевидна. В Кремле ничего не делается просто так.

Чемпионат мира по футболу продлится месяц, с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что законодатели готовы рассмотреть и учесть все предложения и замечания россиян по этому законопроекту. Дано право исполнительной и законодательной власти регионов высказать свои замечания. И на обсуждение законопроекта отводится 30 дней.

ТРИДЦАТЬ дней. Вот и весь смысл игры с числами. Обсуждение важнейшего законопроекта будет длиться ровно столько же, сколько длится домашний чемпионат мира по футболу. Событие, которого не было в истории России и, вероятно, больше не будет. Так что же будет делать народ – смотреть футбол или разбираться в тонкостях подсчёта своей будущей пенсии? Поэтому Маша (Власть) спрашивает Ивана (народ): давай примем пенсионную реформу в варианте Правительства? А Ивану некогда – у него футбол. И в конце концов окажется, что он согласился, сам того не ведая.

Я умышленно не хочу разбирать детали этой реформы. Кто-то это сделает явно лучше меня, да и формат этой статьи совсем другой. Одно хочу сказать: выиграть у напёрсточника невозможно. Кремлёвских пропагандистов послушаешь: халва, халва, халва! Только восточная мудрость гласит: сколько ни говори “халва” – во рту слаще не станет. Сразу на телевидении появились сюжеты про бодрых пенсионеров, которые и с парашютом прыгают, и на шпагат садятся, и работать они готовы до гробовой доски. А много ли их в России, таких бодрых? А где же другие – больные, нищие и совсем не бодрые?

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Власть говорит: мы стали жить дольше. И, как мантра, в каждой передаче: мы стали жить дольше, мы стали жить дольше… Стали ли? Один из основных аргументов Власти в пользу повышения пенсионного возраста – возросшая ОЖИДАЕМАЯ продолжительность жизни, 72,5 года. Это средняя цифра очень спорного показателя. У женщин – 77,5 лет, у мужчин – 67, 5 лет.

В 15 регионах мужчины по статистике вообще не доживают до 65 лет. В 22 регионах средняя продолжительность жизни равна новому сроку выхода на пенсию – 65 годам.

В 14 регионах этот показатель равен 66 годам.

В 10 регионах – 67 годам.

В 12 регионах – 68 годам.

И так далее.

Так в чьих же интересах проводится пенсионная реформа?

Ну и попутно, опять же в интересах народа, Правительство предложило поднять НДС, который платит покупатель, с 18% до 20%. Жить-то стали дольше и лучше, пора платить за это.

А народ? А что народ? У народа есть футбол, есть Чемпионат мира. Это настоящий праздник, здесь и сейчас!

Хочется спросить у Власти только об одном: если вы так уверены в своей власти, что же вы проводите такие изменения в стране во время Чемпионата мира по футболу-2018? Да только потому, что пока звучат фанфары, очень удобно делать “тёмные” дела, ведь потом-то окажется – все согласны, потому что деваться уже некуда. Это как Крым-то уже “Наш”, куда же теперь – “трудновато” – потерпим. А зачем терпеть-то, отдайте его Украине, как положено, и проведите референдум о повышении пенсионного возраста, да не во время праздника или начала учебного года. А так, просто, без праздников, без фанфар, без программы реновации жилья… чтобы люди подумать могли, ведь Власть же избрали, чтобы она заботилась, с людьми советовалась, как им лучше. Так что ж она, эта Власть, принимает такое решение без своей, так сказать, Семьи (народа)? Так, может, она предполагает, что втихую получится, а вот по-хорошему-то и нет? Так что же это за Власть, которая сейчас в России?

Преступная Власть.

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