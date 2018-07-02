В Калифорнии прошла торжественная премьера третьей части мультипликационного фильма "Монстры на каникулах 3: Море зовет". Одна из героинь мультфильма заговорила голосом известной певицы Селены Гомес, которая не так давно представила песню о чувствах к Джастину Биберу. Она также посетила премьеру мультика, где предстала в шикарном образе, пишет Сегодня .

Так, для праздничного выхода на публику исполнительница выбрала светлое и кокетливое платье от Oscar de la Renta в цветах, которое дополнила босоножками на невысоком каблуке. Отметим, что мероприятие посетили также множество других звезд, которые позировали фотографам.

Известно, что новая часть мультфильма рассказывает историю о том, как Дракула вместе с друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Неожиданно он влюбляется в капитана корабля - загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар, потому что Эрика хранит страшный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров.

Как сообщал svodka.net.uа, актриса, певица и посол доброй воли ЮНИСЕФ Селена Гомес записала песню под названием "Back to You" , которая является саундтреком к сериалу "13 причин почему".

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