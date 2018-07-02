На картах от Google со стороны российской Тамани название Крымского моста указано по-русски, а со стороны оккупированной РФ Керчи написано "Кримський міст". Крымский мост подписали на украинском языке Скриншот: google.ru/maps Со стороны российской Тамани название моста указано по-русски, а со стороны оккупированной РФ Керчи написано "Кримський міст".После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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