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В Карпатах снова выпал снег
02.07.2018 16:52
В Карпатах снова выпал снег
Пролета мокрого снега было зафиксировано 1 июля на горе Поп Иван
В начале июля на высокогорье Карпат, на границе Закарпатской и Ивано-Франковской области, выпал снег.
В Карпатах снова выпал снег Фото: Sekkourl Kamel
Об этом в Facebook сообщил один из местных экскурсоводов Сергей Прокоп и в доказательство своих слов выложил видео, снятое накануне на горе Поп Иван.
 
"Вот так сегодня мело снегом на Черной горе (Поп Иван Черногорский). Погода 1 июля представляют в высокогорье была разной", - отметил он в примечании к видео.
 

 

 
Как писал iPress.ua, на Черногорском хребте в Карпатах 23 июня выпал снег.

Як писав iPress.ua, на Чорногірському 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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