|В Карпатах снова выпал снег
|02.07.2018 16:52
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Пролета мокрого снега было зафиксировано 1 июля на горе Поп ИванВ начале июля на высокогорье Карпат, на границе Закарпатской и Ивано-Франковской области, выпал снег.
Фото: Sekkourl Kamel
Об этом в Facebook сообщил один из местных экскурсоводов Сергей Прокоп и в доказательство своих слов выложил видео, снятое накануне на горе Поп Иван.
"Вот так сегодня мело снегом на Черной горе (Поп Иван Черногорский). Погода 1 июля представляют в высокогорье была разной", - отметил он в примечании к видео.
Как писал iPress.ua, на Черногорском хребте в Карпатах 23 июня выпал снег.
Як писав iPress.ua, на Чорногірському
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