Пролета мокрого снега было зафиксировано 1 июля на горе Поп Иван

Об этом в Facebook сообщил один из местных экскурсоводов Сергей Прокоп и в доказательство своих слов выложил видео, снятое накануне на горе Поп Иван.

"Вот так сегодня мело снегом на Черной горе (Поп Иван Черногорский). Погода 1 июля представляют в высокогорье была разной", - отметил он в примечании к видео.

Как писал iPress.ua, на Черногорском хребте в Карпатах 23 июня выпал снег.

Як писав iPress.ua, на Чорногірському