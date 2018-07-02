|Смыло ресторан: появилось видео жуткой непогоды на западной Украине
|02.07.2018 16:55
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В результате непогоды, которая накрыла Украину в последние дни, в селе Добровляны в Ивано-Франковской области река вышла из берегов и затопила ресторан.
Об этом на своей странице в написал Олег Ярема, передает
Отмечается, что река Лимница вышла из берегов, и ее бурный поток смыл часть ресторана, который был построен неподалеку от воды.
Стоит заметить, что в сети заметили, что такой исход был ожидаем, поскольку постройку возвели в нарушение всех норм слишком близко к реке.
В сети появилось видео с места событий:
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