В воскресенье, 1 июля, в Ровенской области мужина набросился с вилами на сотрудника правоохранительных органов и ранил его. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

По полученным данным, в полицию обратилась жительница села Столбец Дубенского района и пожаловалась на конфликт с соседом. Свидетели рассказали, что у мужчины было незарегистрированное огнестрельное оружие, которым он, вместе со своими товарищами, угрожал людям.

"Мужчину, на которого указывали очевидцы, застали по месту жительства, однако тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и отрицал наличие оружия", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что когда правоохранитель вернулся к служебному автомобилю, преступник несколько раз ударил по машине вилами, потом ранил полицейского и сбежал.

"Менее чем через час его задержали инспекторы группы реагирования патрульной полиции близко места проживания родного брата. Полицейские обнаружили там и незарегистрированное ружье. Потерпевшего, 25-летнего сержанта полиции, госпитализировали в травматологическое отделение с колотым ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга", - рассказали в полиции.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения.

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