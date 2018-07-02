Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ликование в России сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Песков сравнил победу сборной РФ по футболу с победой в войне Фото: kremlin.ru Он отметил, что восторженные оценки "триумфа" российской сборной понятны с "эмоциональной точки зрения". И добавил, что происходящее вчера на улицах российских городов во многом сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года.Песков подчеркнул, что речь идет не о праздновании победы в войне, потому что спорт сближает, а не разъединяет.1 июля в Москве состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира между Испанией и Россией. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти хозяева турнира победили. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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