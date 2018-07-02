Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ликование в России
сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Песков сравнил победу сборной РФ по
футболу с победой в войне Фото: kremlin.ru Он отметил, что
восторженные оценки "триумфа" российской сборной понятны с
"эмоциональной точки зрения". И добавил, что происходящее
вчера на улицах российских городов во многом сопоставимо с хроникой
9 мая 1945 года.Песков подчеркнул, что речь идет не о праздновании
победы в войне, потому что спорт сближает, а не разъединяет.1 июля
в Москве состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира между
Испанией и Россией. Основное и дополнительное время завершилось
вничью – 1:1, а в серии пенальти хозяева турнира победили.
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