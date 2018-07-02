Прощание с ним состоится сегодня, 2 июня

В пятницу, 29 июня, в жизнеописании журналистки в Facebook появилось сообщение: «Друзья, сегодня утром Юлашик погибла. Пожалуйста, не звоните мне. Когда будет информация для друзей, я сообщу. Костя".

Вскоре после этого начали появляться сообщения со словами соболезнования в связи со смертью Рукавицына. В комментариях ее друзья и знакомые пишут, что она погибла в результате аварии - предварительно, уснула за рулем.

Прощание с ним состоится сегодня, 2 июня в крематории Байкового кладбища в Киеве. Начало церемонии назначено на 15:30.

Отметим, Юлия Рукавицына родом из Донецка. Начинала свою карьеру в медиа как радиожурналист, но впоследствии работала в нескольких рекламных агентствах и в издательском доме Perekhid Publishing House.

Кроме этого, была автором креатива для огромного количества украинских и международных брендов, соорганизатором фестиваля ARCHIKIDZ, преподавателем журналистики.

Последним местом его работы значится радио "Аристократы", где Рукавицына вела программы "Дети - детям" и "Воскресный папа", а также создала подкаст "Погружение".

Напомним, что утром 19 июня скончался украинский поэт, государственный и общественный деятель, первый председатель Народного Руха Украины Иван Драч.