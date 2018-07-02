В подконтрольном России Раздольненском суде Крыма закончились прения сторон по второму уголовному делу в отношении украинца Владимира Балуха, пишет издание Левый Берег.

В ходе прений прокурор запросил для активиста четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Всего с учетом наказания по первому уголовному делу прокурор просит приговорить Балуха к шести годам лишения свободы и 10 тыс. рублей штрафа.

Напомним, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники российской спецслужбы утверждали, что якобы нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Оккупационный суд признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники убеждены, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию — из-за флага Украины, который он вывесил на своем доме.

В марте 2018 года Балух объявил голодовку, и к третьей декаде июня потерял около 30 кг основного веса.

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