Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют 70 дел о незаконном обогащении. Такое заявление сделал директор НАБУ Артем Сытник, пишет РБК-Украина .

"Фактически эти дела в судах не рассматриваются, в частности, и дела относительно незаконного обогащения... Сейчас таких дел - 70, часть из них передана в суд, они (дела, - ред.) касаются разных субъектов", - заявил директор НАБУ.

Он также отметил, что Бюро так и не получило доступа к реестру деклараций, что замедляет процесс расследования возможного потенциального незаконного обогащения.

"Что касается НАБУ, то мы так и не получили полный доступ к реестру (деклараций, - ред.). Мы имеем такой же доступ к нему, как и журналисты - расследователи... Поэтому мы не можем развивать свои массовые автоматические проверки (декларантов, - ред.), в том числе и программные ресурсы для этого", - заявил Сытник.

Как сообщал svodka.net, Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит досудебное расследование из-за возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Украины.

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