Эксперты считают, что создание "альтернативного интернета" – это дорогостоящая и ненужная инициатива, отмечает "Коммерсантъ". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Информация о создании "альтернативного интернета" появилась еще в ноябре 2017 года Фото: ЕРА Газета отмечает, что в ноябре 2017 года РБК со ссылкой на полученный редакцией протокол заседания Совбеза РФ сообщила, что орган под руководством Николая Патрушева поручил минкомсвязи и МИД РФ заняться созданием в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия и Китай) собственной системы корневых серверов DNS (Domain Name System). То есть, по сути, "альтернативного интернета". Идея тогда была раскритикована многими экспертами как ненужная и слишком дорогостоящая.При этом, по информации "Коммерсанта", работа над этой системой продолжается. Кроме того, РФ задействовала Китай. В частности, Россия заинтересовалась идеями главного инженера пекинского Центра управления компьютерной сети и управления информационной безопасности Фана Биньсина, известного как "отец китайского файервола".Концепция Биньсина предполагает, что государство должно обладать полным контролем над своим сегментом интернета, а также иметь возможность защищаться от внешних угроз.Газета отмечает, что Россия, понимая, что страны ЕС и США не поддержат инициативу, надеется на одобрение других стран. При этом высокопоставленный осторожный источник "Коммерсанта" в одной из стран БРИКС сказал, что его государство не видит смысла в этой российско-китайской инициативе."Государства должны придерживаться базовых правил ответственного поведения в сети, и бороться с киберпреступностью можно было бы гораздо более эффективно, чем это делается сейчас. Но создавать что-то новое и явно очень дорогостоящее вместо того, что и так хорошо работает, мы не видим смысла", – сказал он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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