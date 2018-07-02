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Россия и Китай работают над созданием "альтернативного интернета" - СМИ
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02.07.2018 17:06
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Эксперты считают, что создание "альтернативного интернета" – это
дорогостоящая и ненужная инициатива, отмечает "Коммерсантъ". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Информация о
создании "альтернативного интернета" появилась еще в ноябре 2017
года Фото: ЕРА Газета отмечает, что в ноябре 2017
года РБК со ссылкой на полученный редакцией протокол
заседания Совбеза РФ сообщила, что орган под руководством Николая
Патрушева поручил минкомсвязи и МИД РФ заняться созданием в странах
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия и Китай) собственной системы
корневых серверов DNS (Domain Name System). То есть, по сути,
"альтернативного интернета". Идея тогда была раскритикована многими
экспертами как ненужная и слишком дорогостоящая.При этом, по
информации "Коммерсанта", работа над этой системой продолжается.
Кроме того, РФ задействовала Китай. В частности, Россия
заинтересовалась идеями главного инженера пекинского Центра
управления компьютерной сети и управления информационной
безопасности Фана Биньсина, известного как "отец китайского
файервола".Концепция Биньсина предполагает, что государство должно
обладать полным контролем над своим сегментом интернета, а также
иметь возможность защищаться от внешних угроз.Газета отмечает, что
Россия, понимая, что страны ЕС и США не поддержат инициативу,
надеется на одобрение других стран. При этом высокопоставленный
осторожный источник "Коммерсанта" в одной из стран БРИКС сказал,
что его государство не видит смысла в этой российско-китайской
инициативе."Государства должны придерживаться базовых правил
ответственного поведения в сети, и бороться с киберпреступностью
можно было бы гораздо более эффективно, чем это делается сейчас. Но
создавать что-то новое и явно очень дорогостоящее вместо того, что
и так хорошо работает, мы не видим смысла", – сказал он.
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