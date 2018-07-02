Украинцы, которые поехали на Кубок мира 2018 в Россию или смотрят его по телевизору, оправдываются, что спорт вне политики.

Почему это не так рассказал украинский шоумен в Facebook, передает со ссылкой на .

"Слишком много крика в ленте по футболу. Смотреть или не смотреть футбол? Мне как-то по-барабану, смотрите вы ЧМ-2018 в Рашке или нет. Ваш выбор. У меня в френдах был один очень хороший человек, которого я уважал, как профессионала. он поехал на футбол. С френдов вычеркнул.

Но есть огромная когорта людей из моего окружения, которые футбик смотрят. Дело барское. Я не смотрю. Кто-то смотрит. У каждого своя судьба и свой путь широкий...

Единственное, что меня харит из аргументов, которые приводят любители трансляций с , - это "спорт вне политики". Вы серьезно ?! Кто вам эту х*рню в ушко прошептал? С каких пор это спорт вне политики?!

Может вам вспомнить, как внеполитически 50 с лишним стран бойкотировали Олимпиаду 80-го года в Москве?! Поскольку в 79-м Союз ввел войска в Афган? А через четыре года все страны соцлагеря дружно бойкотировали ОИ в Лос-Анджелесе?! То спорт вне политики?! А война между Сальвадором и Гондурасом в 69-м, из-за невыхода одной из стран на ЧМ-1970 - из пальца высосана? А то, что высшее руководство вылетело в отставку, так как некоторые тоталитарные лидеры не жалели взяток на то, чтобы эти выдающиеся футбольные игрища происходили в их странах - это что? Не политика?

А менять мельдониеву мочу в лабораториях, чтобы твоя страна была в топе - это не политика? Просто кому-то та же моча ударила по мозгам или все же кому-то хотелось, чтобы страна была над всеми? А отстранения сборной ЮАР от Олимпийских игр из-за политики апартеида - это что? Не политика? А накачанные допингом атлеты из ГДР, которые должны показать превосходство социализма в противостоянии со спортсменами из капиталистической ФРГ - это не политика?!

А заголовок в российской спортивной газете, накануне противостояния сборных Украины и России, "Бей, Хохлов, спасай Россию" - это просто удачная спекуляция на фамилии футболиста или все же поддержка настроений традиционно имперского отношения к "младшему брату" в тамошнем обществе?

Спорт и политика - всегда идут локоть-в-локоть! Спорт - это и есть политика! Поэтому найдите какую-то другую аргументацию! Её я, вероятно, смогу понять".

Шоумен и волонтер выразил надежду, что после нападения нардеп Мустафа Найем будет ставить себя на место обычных людей и пытаться им помочь. Об этом Притула написал в своем Facebook.

Он подчеркнул, что сочувствует Найему. Вместе с тем отметил, что "не мог избавиться от какого-то ощущение, которое мешало сочувствовать на все 100%". Волонтер пояснил, что ему не понравилось, как нардеп назвал людей "чернью".

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