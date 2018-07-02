Итальянский певец Тото Кутуньо находится в больнице в Бельгии. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Кутуньо стало плохо
из-за жары Facebook: Toto Cutugno / Facebook Об этом сообщает
газета La Repubblica.Певец находится в больнице в Льеже, в Бельгии,
где он должен был выступить в субботу в качестве почетного гостя на
фестивале итальянской песни.Состояние певца медики называют
стабильным. Причиной приступа стала жара.Тото Кутуньо выпустил 300
хитов за 40 лет деятельности. Среди них Et si tu n'existais pas и
Salut для певца Джо Дассена, Amore No, Soli и Il Tempo Se Ne Va для
Адриано Челентано, Ciao, Bambino, Sorry для Мирей Матье и La Mia
Musica, Solo Noi и L'italiano, которые исполняет сам.
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