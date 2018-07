Итальянский певец Тото Кутуньо находится в больнице в Бельгии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кутуньо стало плохо из-за жары Facebook: Toto Cutugno / Facebook Об этом сообщает газета La Repubblica.Певец находится в больнице в Льеже, в Бельгии, где он должен был выступить в субботу в качестве почетного гостя на фестивале итальянской песни.Состояние певца медики называют стабильным. Причиной приступа стала жара.Тото Кутуньо выпустил 300 хитов за 40 лет деятельности. Среди них Et si tu n'existais pas и Salut для певца Джо Дассена, Amore No, Soli и Il Tempo Se Ne Va для Адриано Челентано, Ciao, Bambino, Sorry для Мирей Матье и La Mia Musica, Solo Noi и L'italiano, которые исполняет сам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



