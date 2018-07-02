О кормлении Сенцова говорится в письме руководства совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека

Об этом омбудсмен сообщила во время встречи с послами стран - членов Евросоюза в Киеве.

Денисова рассказала, что о кормлении Сенцова говорится в письме руководства совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

"С 8 июня Олега Сенцова кормят какой-то смесью. Мы не знаем состав этой смеси, там же, там составляющие", - подчеркнула она.

Омбудсмен добавила, что во время саммитов Украина-ЕС и Украина-НАТО будет рассматриваться невыполнение Россией Минских соглашений.

"И следовательно я призываю поддержать Украину и президента Украины относительно приоритетности безопасности и гуманитарным вопросам. Мы просим вас обратиться к (президента РФ Владимира - ред.) Путина с призывом освободить всех политзаключенных, всех заложников", - заявила Денисова.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находилась в России, но ей не разрешили встретиться с одним из украинских политзаключенных - в частности отказали в допуске к Олегу Сенцова, который голодает в российской колонии уже 46 дней, до Романа Сущенко, Николая Карпюка.

Добавим, Денисову не пустили в колонию. Мимо на территорию проехала уполномоченное РФ по правам человека Татьяна Москалькова, однако "даже не остановилась, чтобы переговорить".