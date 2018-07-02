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Политзаключенного Сенцова с 8 июня кормят "какой-то смесью", - омбудсмен
02.07.2018 17:14
Политзаключенного Сенцова с 8 июня кормят "какой-то смесью", - омбудсмен
О кормлении Сенцова говорится в письме руководства совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что подтверждение информации о кормлении украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова "какой-то смесью" в российской колонии.
Политзаключенного Сенцова с 8 июня кормят "какой-то смесью", - омбудсмен Фото: reuters.com
Об этом омбудсмен сообщила во время встречи с послами стран - членов Евросоюза в Киеве.
 
Денисова рассказала, что о кормлении Сенцова говорится в письме руководства совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
 
"С 8 июня Олега Сенцова кормят какой-то смесью. Мы не знаем состав этой смеси, там же, там составляющие", - подчеркнула она.
 
Омбудсмен добавила, что во время саммитов Украина-ЕС и Украина-НАТО будет рассматриваться невыполнение Россией Минских соглашений.
 
"И следовательно я призываю поддержать Украину и президента Украины относительно приоритетности безопасности и гуманитарным вопросам. Мы просим вас обратиться к (президента РФ Владимира - ред.) Путина с призывом освободить всех политзаключенных, всех заложников", - заявила Денисова.
 
Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находилась в России, но ей не разрешили встретиться с одним из украинских политзаключенных - в частности отказали в допуске к Олегу Сенцова, который голодает в российской колонии уже 46 дней, до Романа Сущенко, Николая Карпюка.
 
Добавим, Денисову не пустили в колонию. Мимо на территорию проехала уполномоченное РФ по правам человека Татьяна Москалькова, однако "даже не остановилась, чтобы переговорить".

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