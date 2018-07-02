|Еврокомиссия выделила почти 50 млн евро Испании и Греции на нужды мигрантов
|02.07.2018 17:16
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Европейская комиссия дополнительно предоставляет 45,6 миллиона евро чрезвычайной помощи, чтобы поддержать Испанию и Грецию в ответ на миграционные проблемы, с которыми они сталкиваются. В общем Комиссия сегодня мобилизовала более 1 млрд евро для оказания чрезвычайной помощи, чтобы помочь в управлении миграцией по текущей финансовой программой на 2014-2020 года. Пр это сообщает со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Учитывая увеличение количества прибывающих мигрантов, Испания получит 25,6 млн евро, чтобы улучшить возможности приема на южном побережье и в Сеута и Мелилья, а также, чтобы помочь с возвращением мигрантов.
Еще 20 млн евро были предоставлены Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев для улучшения условий приема в Греции, в частности на острове Лесбос.
Как сообщал итальянские порты будут закрыты все лето для
кораблей неправительственных организаций, которые спасают
мигрантов, которые пытаются переплыть Средиземное море из Африки в
Европу.