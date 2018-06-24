Правоохранители на КПВВ "Новотроицкое" осмотрели автомобиль, в котором обнаружили 210 картин известного художника. Водитель транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти картины с временно оккупированной территории. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил, передает .

Сотрудники управления оперативного обеспечения ГУ ГФС в Донецкой области, которые включены в состав Объединенных сил, несли службу в составе фискального наряда на КПВВ "Новотроицкое", вместе с работниками Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы осуществили осмотр автомобиля ГАЗ 330214з КТП-6 .

"В ходе осмотра установлено, что водитель указанного транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти с временно оккупированной территории картины известного художника Кикинева В.М. в количестве 210 штук ориентировочной стоимостью свыше 3,5 млн гривен", – говорится в сообщении.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3 КУоАП. Товарно-материальные ценности изъяли до принятия законного решения.

Напомним, в Сумской области задержали россиянку при попытке вывезти старинные собрания сочинений.

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