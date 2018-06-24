Известная актриса, модель и светская львица Ким Кардашьян призналась, что более не планирует делать снимки для социальной сети Instagram, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что аккаунт Кардашьян насчитывает более 113 миллионов подписчиков.

Ким Кардашьян призналась, что причиной тому является отсутствие "реальной жизни". Звезда преимущественное большинство времени уделяла подготовке к фото или самим публикациям, но теперь у нее в приоритете семья.

"Мне селфи не очень нравятся. Я будто двигаюсь дальше теперь. Жизнь не заключается в том, что сидеть и делать селфи. Я тратила слишком много времени на это. Я просто хотела бы жить в реальном мире. Я не против фото, но теперь я не пользуюсь камерой на телефоне так часто, как раньше" - сказала девушка.

Как сообщал svodka.net, в американском Мемфисе звезда реалити-шоу Ким Кардашьян встретилась с Элис Мари Джонсон, для которой она добилась помилования от Дональда Трампа. В обнародованном ролике можно услышать крик бывшей заключенной, когда она встретилась со звездой реалити-шоу.

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