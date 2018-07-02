Британские экономисты с помощью математического анализа выяснили, что для продолжения будущих отношений женщине нужно "потянуть время" и не вступать в интимную связь на первых свиданиях с мужчиной.

Так, исследователи пришли к выводу, что интим на первом же свидании может навредить паре, передает со ссылкой на "".

По мнению учёных, если женщина настроена на серьёзные и долгие отношения, то ей и партнеру лучше не спешить с физической близостью.

Исследователи считают, что мужчины, положительно настроены на счет долгих отношений, склонны к ухаживаниям. Поэтому если партнёр готов на три-пять платонических свиданий, то это хороший знак для пары.

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