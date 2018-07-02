Российская Федерация сейчас бросает все свои сила на увеличение золотовалютных резервов, настойчиво скупая имеющуюся свободную валютную массу с рынка, тем самым создавая валютный недостаток. Однако с 15 по 22 июня золотовалютные резервы РФ неожиданно просели на $6,1 млрд, что стало рекордом с декабря 2016 года, когда Центробанк за неделю потерял $8 млрд!

И вот, казалось бы, что случилось? Почему ЦБ стал так быстро терять валюту? Вроде и с нефтью сейчас ситуация лучше чем два года назад, да и с выплатой долгов справились ещё в конце мая.

Дело в том, что в прошлом году Центробанк РФ попытался поднять немного миллиардов условных единиц на махинациях с курсом валюты. Но, высокий профессионализм топ-менеджмента данного финансового учреждения привел к тому, что банк потерял $4,5 миллиарда. Сумма не катастрофическая, конечно же, но сделав выводы из ошибок, топ-менеджмент решил пойти от обратного и начал вкладывать в золото и евро, увеличив содержание в сокровищнице оного до 18%.

Однако и тут все прошло не столь гладко как хотелось бы, ведь золото подвело ЦБ и просев в цене за неделю на $40 за унцию, а курс евро просев на 0,02 цента к доллару, нанесли финансовому учреждению убытков по золотовалютным резервам на вышеупомянутою сумму.

Собственно, валютные махинации как-то не приносят пока ЦБ заветного обогащения, но попыток тот не оставляет, наступая на очередные грабли раз за разом. Но, разве же мы можем его в этом обвинять? Можно даже выписать “Подяку” за вклад в деградацию финансовой системы РФ. Заслужил же!

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