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Корреспондента российского телеканала "Дождь" не пустили в Украину
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02.07.2018 17:22
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Журналист "Дождя" Алексей Коростелев ехал на тренинг по
журналистским расследованиям, однако его не впустили в Украину
после собеседования в аэропорту "Борисполь". Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В Госпогранслужбе заявили, что
Коростелев не имеет приглашения от организаторов тренинга Фото:
Alexey Korostelyov / Facebook Российский журналист ехал на тренинг
по журналистским расследованиям, который организует консорциум OPEN
Media Hub (совместный проект Евросоюза и Thomson Foundation). Утром
2 июля при прохождении паспортного контроля в киевском
аэропорту "Борисполь" ему сказали о необходимости пройти
собеседование.После разговора у журналиста забрали паспорт, а через
четыре часа сотрудник погранслужбы передал Коростелеву
документ об отказе в пересечении границы. По мнению украинских
пограничников, россиянин не подтвердил цель поездки в Украину и
наличие достаточного количества средств, – из расчета $50 на
каждый день нахождения в стране.В документе указывается, что
Коростелев не имеет приглашения от организаторов тренинга.
Корреспондент заверяет, что имеет приглашение,, а все его расходы
взяли на себя организаторы мероприятия.Журналисту пообещали
предоставить билет на рейс до Кишинева, откуда он прилетел в
Киев.Тренинг OPEN Media Hub пройдет в Киеве со 2 по 6 июля. В нем
участвуют журналисты из Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси,
Грузии и Молдавии. По словам Коростелева, проблемы при пересечении
границы возникли только у него.На телеканале отметили, что
Коростелев в последние годы дважды посещал Киев по редакционному
заданию. Он не был на подконтрольных боевикам "ДНР" и "ЛНР"
территориям, а также в оккупированном Крыму.В СБУ
сообщили "Дождю", что не имеют претензий к Коростелеву и
посоветовали обратиться в Государственную пограничную службу
Украины.На своей странице в Facebook журналист отметил, что до
Москвы билет ему не купили.
https://www.facebook.com/alexey.korostelyov.5/posts/1087689681406935
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