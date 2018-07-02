Журналист "Дождя" Алексей Коростелев ехал на тренинг по журналистским расследованиям, однако его не впустили в Украину после собеседования в аэропорту "Борисполь". Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Госпогранслужбе заявили, что Коростелев не имеет приглашения от организаторов тренинга Фото: Alexey Korostelyov / Facebook Российский журналист ехал на тренинг по журналистским расследованиям, который организует консорциум OPEN Media Hub (совместный проект Евросоюза и Thomson Foundation). Утром 2 июля при прохождении паспортного контроля в киевском аэропорту "Борисполь" ему сказали о необходимости пройти собеседование.После разговора у журналиста забрали паспорт, а через четыре часа сотрудник погранслужбы передал Коростелеву документ об отказе в пересечении границы. По мнению украинских пограничников, россиянин не подтвердил цель поездки в Украину и наличие достаточного количества средств, – из расчета $50 на каждый день нахождения в стране.В документе указывается, что Коростелев не имеет приглашения от организаторов тренинга. Корреспондент заверяет, что имеет приглашение,, а все его расходы взяли на себя организаторы мероприятия.Журналисту пообещали предоставить билет на рейс до Кишинева, откуда он прилетел в Киев.Тренинг OPEN Media Hub пройдет в Киеве со 2 по 6 июля. В нем участвуют журналисты из Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Молдавии. По словам Коростелева, проблемы при пересечении границы возникли только у него.На телеканале отметили, что Коростелев в последние годы дважды посещал Киев по редакционному заданию. Он не был на подконтрольных боевикам "ДНР" и "ЛНР" территориям, а также в оккупированном Крыму.В СБУ сообщили "Дождю", что не имеют претензий к Коростелеву и посоветовали обратиться в Государственную пограничную службу Украины.На своей странице в Facebook журналист отметил, что до Москвы билет ему не купили. https://www.facebook.com/alexey.korostelyov.5/posts/1087689681406935 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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