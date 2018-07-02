|Транзит газа через Украину сократился на 7,2%
|02.07.2018 17:22
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Однако в июне 2018 транзит вырос на 2% по сравнению с показателями июня 2017Украина в период с января по июнь 2018 транспортировала 42,2 миллиарда кубометров газа, что на 7,2% меньше показателей первого полугодия 2017 года.
Фото: utg.ua
Нынешние объемы транзита на 3250000000 кубометров меньше, чем в 2017 году, сообщает ПАО "Укртрансгаз".
Вместе с тем, в июне 2018 транзит вырос на 2% по сравнению с показателями июня 2017 года.
Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину.
В то же время российский газовый монополист "Газпром" и "Нафтогаз Украины" пока не начинали переговоров о будущем транзита российского газа через Украину - есть только консультации на эту тему.
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