Однако в июне 2018 транзит вырос на 2% по сравнению с показателями июня 2017

Нынешние объемы транзита на 3250000000 кубометров меньше, чем в 2017 году, сообщает ПАО "Укртрансгаз".

Вместе с тем, в июне 2018 транзит вырос на 2% по сравнению с показателями июня 2017 года.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину.

В то же время российский газовый монополист "Газпром" и "Нафтогаз Украины" пока не начинали переговоров о будущем транзита российского газа через Украину - есть только консультации на эту тему.