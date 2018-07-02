В письме МИД Венгрии на имя генсека НАТО Йенса Столтенберга говорится, что встреча министра иностранных дел Петера Сийярто с его украинским коллегой Павлом Климкиным 22 июня под Ужгородом не принесла успеха, сообщило издание "Европейская правда". Соответствующую информацию МИД Венгрии донес также послам стран–членов Альянса Фото: ЕРА Соответствующее письмо было отправлено через три дня после встречи главы МИД Венгрии Петера Сийярто с его украинским коллегой Павлом Климкиным 22 июне под Ужгородом. На переговорах также присутствовали министры образования обеих стран. Сийярто заявил после встречи, что "были сделаны первые шаги", но в письме Столтенбергу МИД Венгрии сообщил, что встреча не принесла успеха и никакой договоренности с Украиной не достигнуто. В документе также указано, что в связи с этим венгерский премьер Виктор Орбан будет блокировать любое решение по итогам саммита НАТО с Украиной и Грузией.Информацию об этом МИД Венгрии донес послам стран–членов Альянса. 5 сентября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об образовании", который расширил использование украинского языка в обучении. После этого отношения Украины и Венгрии ухудшились, так как последняя выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО, пока Киев не внесет изменения в документ.Закон направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8 декабря. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не стала настаивать на изменении статьи закона, но рекомендовала Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.В Евросоюзе заявили, что Киев должен учесть рекомендации Венецианской комиссии.14 февраля 2018 года Кабмин направил в Верховную Раду законопроект, в котором предложил продлить переходный период внедрения языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года.22 июня в Закарпатье состоялась первая встреча на уровне министров Украины и Венгрии, с тех пор как Украина приняла закон об образовании. Сийярто заявил о прогрессе в переговорах.Он сказал, что Венгрия не против участия президента Украины Петра Порошенко в июльском саммите Украина – Грузия – НАТО в Брюсселе. При этом министр подчеркнул, что решение Венгрии о блокировании политических встреч комиссии Украина – НАТО остается в силе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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