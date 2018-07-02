Никто из людей в результате пожара не пострадал

"В 12:11 поступило сообщение о возгорании надстройки судна 1982 года выпуска была, которое находится на ремонте на судостроительном заводе. По прибытию на причал на реке Днепр спасатели установили, что пожар охватил палубу на площади 100 кв. М", - сообщили в областном управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, огонь распространялся по горючей отделке коридора и кают судна на штурманскую рубку.

"Пожар локализован в 13:00. Проводится пролив утеплителя. На месте происшествия работает 20 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", - добавили в ДСНС.

Ранее в Херсоне в ночь на воскресенье подожгли дом народного депутата от БПП Александра Спиваковского.