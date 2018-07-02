Завтра, 3 июля, в Киеве метро будет работать на час дольше. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

"Завтра в столице начинается крупнейший фестиваль Восточной Европы AtlasWeekend. С 03.07.2018 на 04.07. 2018 работп подземки будет продлена на 1:00. Наземный общественный транспорт также будет работать на час дольше", - говорится в сообщении.

Как сообщал с 1 июля в чешской столице возобновили троллейбусное движение на одном городском маршруте.

Напомним, во Львове до конца года количество единиц общественного транспорта планируют увеличить: ожидают получить 150 новых автобусов, 30 применяемых трамваев и начать поставки 50 новых троллейбусов.

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