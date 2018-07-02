Футбольный фанат сборной Англии по имени Джейми после победы команды Гарета Саутгейта в матче с Панамой (6:1) во втором раунде группового этапа чемпионата мира принял решение сделать символическое тату на животе, передает Корреспондент .

"Англия - победитель чемпионата мира 2018", - именно такую надпись парень набил на своем теле, изобразив Кубок мира по футболу.

"Я знаю, что это была лишь Панама, но вы посмотрите на последние пять стран, которые выигрывали чемпионаты мира - Франция, Италия, Германия, Испания и Бразилия - все это большие команды. Теперь наш черед", - сказал болельщик журналистам.

Когда у мужчины спросили, как отреагировала на татуировку его девушка, он не стал скрывать правду.

"Сперва она обозвала меня "зал***й", но потом сказала, что не так уж и плохо", - подытожил он.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, мама знаменитого футболиста Лионеля Месси Селиа Кучиттини рассказала о том, как ее сын реагирует на критику после неудачных матчей.

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