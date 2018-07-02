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Герасимьюк остается членом Нацсовета по телерадиовещанию - Парубий
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02.07.2018 17:38
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что с пониманием
относится к желанию Ольги Герасимьюк уйти с должности первого
заместителя главы Национального совета по вопросам телевидения и
радиовещания, чтобы обратить внимание на недопустимость любых
манипуляций в процессе перелицензирования. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Герасимьюк считает, что работа
Нацсовета заметно политизирована Фото: Ольга Герасим'юк /
Facebook "Согласен с позицией Герасимьюк, что Нацсовет должен
оставаться независимым от любых политических влияний, а также
выполнять сейчас свою главную функцию – перелицензирование
цифровых лицензий", – заявил Парубий.Он подчеркнул, что с
пониманием отнесся к позиции Герасимьюк подать в отставку с
должности заместителя председателя Нацсовета, чтобы обратить
внимание на недопустимость любых манипуляций в процессе
перелицензирования."В то же время, подчеркиваю, что госпожа
Герасимьюк остается членом Нацсовета, предназначенным высшим
законодательным органом страны и готова в дальнейшем честно и
добросовестно выполнять свои обязанности члена Нацсовета", –
сообщил Парубий.
https://www.facebook.com/andriy.parubiy/posts/1883515825047925
25 июня Герасимьюк подала заявление об уходе из Нацсовета по
телерадиовещанию, заявив, что робота совета заметно политизирована.
Кроме, того она сказала, что в Нацсовете "созданы неприемлемые для
независимой регуляторной деятельности условия".Бывшая журналистка,
ведущая и продюсер телеканала "1+1", народный депутат V и VI
созывов Герасимьюк была назначена членом Национального совета
Украины по вопросам телерадиовещания 4 июля 2014 года.
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