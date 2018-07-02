Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что с пониманием относится к желанию Ольги Герасимьюк уйти с должности первого заместителя главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы обратить внимание на недопустимость любых манипуляций в процессе перелицензирования. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Герасимьюк считает, что работа Нацсовета заметно политизирована Фото: Ольга Герасим'юк / Facebook "Согласен с позицией Герасимьюк, что Нацсовет должен оставаться независимым от любых политических влияний, а также выполнять сейчас свою главную функцию – перелицензирование цифровых лицензий", – заявил Парубий.Он подчеркнул, что с пониманием отнесся к позиции Герасимьюк подать в отставку с должности заместителя председателя Нацсовета, чтобы обратить внимание на недопустимость любых манипуляций в процессе перелицензирования."В то же время, подчеркиваю, что госпожа Герасимьюк остается членом Нацсовета, предназначенным высшим законодательным органом страны и готова в дальнейшем честно и добросовестно выполнять свои обязанности члена Нацсовета", – сообщил Парубий. https://www.facebook.com/andriy.parubiy/posts/1883515825047925 25 июня Герасимьюк подала заявление об уходе из Нацсовета по телерадиовещанию, заявив, что робота совета заметно политизирована. Кроме, того она сказала, что в Нацсовете "созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия".Бывшая журналистка, ведущая и продюсер телеканала "1+1", народный депутат V и VI созывов Герасимьюк была назначена членом Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания 4 июля 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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