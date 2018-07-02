В I квартале 2018 года расходы украинцев выросли на 20%, передает со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики.

“В первом квартале 2018 года доходы населения составили 657,9 млрд грн, расходы — 679,9 млрд грн, уменьшение сбережений — 22 млрд грн. Расходы населения в I квартале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросли на 20,3%”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в I квартале по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года номинальные доходы населения выросли на 23,6%. Располагаемый доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг вырос на 25,2%, а реальный имеющийся, определенный с учетом ценового фактора, — на 10%.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в I квартале 2018 года составил 11 370,2 грн.

Напомним, в течение апреля долги по зарплатам выросли на 2,1%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира