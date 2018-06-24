Глюк’oZa

недавно

поделилась

с

поклонниками

своими

секретами

красоты

Известно

что

30

летнюю

звезду

часто

обвиняют

в

том

что

она

уже

сделала

несколько

пластических

операций

В ответ звезда призналась, что обращалась к пластическим хирургам и у нее была попытка изменить свою внешность. Но такое решение, поделилась Глюк’oZa, привело к серьезному скандалу с мужем.

Глюк’oZa рассказала, что увеличила себе губы. После этого супруг Александр Чистяков высказал все, что он думает по этому поводу. После такого разговора с мужем певица сделала выводы и пообещала — больше к хирургам «ни ногой«.

Напомним, ранее Глюк’oZa вновь занялась танцами.

Также, была информация о том, что Глюк’oZa занимается йогой вместе с дочерьми.

Кроме того, писали о том, что Глюк’oZa презентовала клип.

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