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Глюк’oZa рассказала о своей пластике
24.06.2018 18:27
Глюк’oZa рассказала о своей пластике
maxresdefault_43Певица Глюк’oZa недавно поделилась с поклонниками своими секретами красотыИзвестно, что 30летнюю звезду часто обвиняют в том, что она уже сделала несколько пластических операций.

В ответ звезда призналась, что обращалась к пластическим хирургам и у нее была попытка изменить свою внешность. Но такое решение, поделилась Глюк’oZa, привело к серьезному скандалу с мужем.

Глюк’oZa  рассказала, что увеличила себе губы. После этого супруг Александр Чистяков высказал все, что он думает по этому поводуПосле такого разговора с мужем певица сделала выводы и пообещала —  больше к хирургам «ни ногой«.

Напомним, ранее Глюк’oZa вновь занялась танцами.

Также, была информация о том, что Глюк’oZa занимается йогой вместе с дочерьми.

Кроме того, писали о том, что Глюк’oZa презентовала клип.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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