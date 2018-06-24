|Глюк’oZa рассказала о своей пластике
|24.06.2018 18:27
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Певица Глюк’oZa недавно поделилась с поклонниками своими секретами красоты. Известно, что 30—летнюю звезду часто обвиняют в том, что она уже сделала несколько пластических операций.
В ответ звезда призналась, что обращалась к пластическим хирургам и у нее была попытка изменить свою внешность. Но такое решение, поделилась Глюк’oZa, привело к серьезному скандалу с мужем.
Глюк’oZa рассказала, что увеличила себе губы. После этого супруг Александр Чистяков высказал все, что он думает по этому поводу. После такого разговора с мужем певица сделала выводы и пообещала — больше к хирургам «ни ногой«.
Напомним, ранее Глюк’oZa вновь занялась танцами.
Также, была информация о том, что Глюк’oZa занимается йогой вместе с дочерьми.
Кроме того, писали о том, что Глюк’oZa презентовала клип.
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