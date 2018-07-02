Facebook Пограничная служба Украины отказала корреспонденту российского оппозиционного телеканала «Дождь» Алексею Коростелеву в пересечении границы, сообщила пресс-служба телеканала.

Российский журналист ехал на тренинг по журналистским расследованиям, который организует консорциум OPEN Media Hub (совместный проект Евросоюза и Thomson Foundation).

Утром 2 июля при прохождении паспортного контроля в киевском аэропорту «Борисполь» ему сказали о необходимости пройти собеседование. После разговора у журналиста забрали паспорт, а через четыре часа сотрудник погранслужбы передал Коростелеву документ об отказе в пересечении границы. По мнению украинских пограничников, россиянин не подтвердил цель поездки в Украину и наличие достаточного количества средств, – из расчета $50 на каждый день нахождения в стране.

В документе указывается, что Коростелев не имеет приглашения от организаторов тренинга. Корреспондент заверяет, что имеет приглашение,, а все его расходы взяли на себя организаторы мероприятия. Журналисту пообещали предоставить билет на рейс до Кишинева, откуда он прилетел в Киев. Тренинг OPEN Media Hub пройдет в Киеве со 2 по 6 июля. В нем участвуют журналисты из Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Молдавии.

По словам Коростелева, проблемы при пересечении границы возникли только у него. На телеканале отметили, что Коростелев в последние годы дважды посещал Киев по редакционному заданию. Он не был на подконтрольных боевикам «ДНР» и «ЛНР» территориям, а также в оккупированном Крыму.

В СБУ сообщили «Дождю», что не имеют претензий к Коростелеву и посоветовали обратиться в Государственную пограничную службу Украины.

На своей странице в Facebook журналист отметил, что до Москвы билет ему не купили.

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