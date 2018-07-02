В Украине в мае самые высокие цены на продукты зафиксировали в и Закарпатье, передает со ссылкой на .

"В столице сразу восемь социальных продуктов имеют самую высокую цену между всех регионов Украины. Второе место занимает Закарпатья с семью продуктами с высокой стоимостью. Третья позиция в Киевской области, четвертая - Херсонщины. В пятерку самых дорогих вошла Волынская область", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, в самые высокие цены на пшеничный хлеб - 32,1 грн за кг. Средняя цена в Украине - 19,3 грн. Яйца продают по 29,4 грн за десяток. Средняя цена в Украине - 24,2 грн. Сало стоит 99,2 грн, по стране - 68,8 грн.

"На Закарпатье рис продают по 26,8 гривен за килограмм, в Украине в целом - 23,4 гривны. Мука пшеничная - по 11,2 гривен, средняя стоимость - 9,9 гривен. Мороженая рыба стоит 74,1 гривны за килограмм, в Украине - 69,6 гривен. В то же время в Киевской области килограмм гречки стоит дороже только по Украине - 21 гривна. Средняя цена в Украине - 17,4 гривен. Говядину здесь продают по 136,6 гривен за килограмм. Средняя цена в стране - 124,5 гривны", - говорит Дорошенко.

На Херсонщине куриное филе, сметана и картофель стоят на 5-6 грн дороже, чем по Украине. Волынь имеет высокие ценники на пшено - 21,2 грн за кг при средних по Украине - 17,9 грн. Дорого стоит молоко - 23,8 грн. В Украине - 22,1 грн.

"В Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской области нет ни одной позиции продуктов с наивысшей ценой. В то же время полгода назад, в ноябре 2017 года, лидером рейтинга с семью пунктами была Донецкая область. В регионе фиксировали высокие цены на ржаной хлеб, муку, гречку, подсолнечное масло, сметану, сыры мягкие жирные и морковь", - подытожил Дорошенко.

В Украине за первые пять месяцев 2018 года на 5,2% выросло производство колбасы. С января по май 2018-го украинские предприятия произвели 97 тыс. т колбасы и колбасных изделий.

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