Решение президента РФ Владимира Путина присвоить частям российской армии названия украинских городов – это элемент пропаганды, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-замглавы Службы безопасности Украины Александр Скипальский. Скипальский: В России пусть бесятся – нам на это наплевать Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Это элемент пропаганды. Путин гнет свою линию, что распад СССР – это трагедия. Он отказывается признавать полноценность украинской власти и всей нашей страны, следовательно совершает подобные шаги. Таким образом Путин надеется повысить свой авторитет между россиян. К тому же, он рассчитывает на резонанс в Украине. То есть Путин ждет негативной реакции украинцев на присвоение частям российской армии названий украинских городов", – сказал Скипальский.По его словам, Украине нужно придерживаться курса "подальше от Москвы"."Конечно же, присвоив украинские названия частям в РФ, Путин рассчитывает и на пророссийски настроенных граждан Украины. Это бессовестный и циничный шаг. В ответ на него мы должны проводить курс, суть которого – подальше от Москвы. Для этого, в частности, необходимо возвеличивать своих настоящих героев, держать курс в НАТО и ЕС, а также бороться с разворовыванием страны. А в России пусть бесятся – нам на это наплевать", – подчеркнул Скипальский.30 июня Путин подписал ряд указов, которыми переименовал части российской армии, присвоив им названия украинских городов. В частности, почетное наименование "гвардейский Львовский" теперь носит 6-й танковый полк российской армии, 163-й танковый полк получил название "гвардейский Нежинский", а 68-й танковый полк переименован в "гвардейский Житомирско-Берлинский". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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