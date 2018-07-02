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Скипальский: Путин ждет негативной реакции украинцев на присвоение частям российской армии названий украинских городов
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02.07.2018 17:45
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Решение президента РФ Владимира Путина присвоить частям российской
армии названия украинских городов – это элемент пропаганды, заявил
в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-замглавы Службы безопасности
Украины Александр Скипальский. Скипальский: В России пусть
бесятся – нам на это наплевать Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com
"Это элемент пропаганды. Путин гнет свою линию, что распад
СССР – это трагедия. Он отказывается признавать полноценность
украинской власти и всей нашей страны, следовательно совершает
подобные шаги. Таким образом Путин надеется повысить свой авторитет
между россиян. К тому же, он рассчитывает на резонанс в Украине. То
есть Путин ждет негативной реакции украинцев на присвоение частям
российской армии названий украинских городов", – сказал
Скипальский.По его словам, Украине нужно придерживаться курса
"подальше от Москвы"."Конечно же, присвоив украинские названия
частям в РФ, Путин рассчитывает и на пророссийски настроенных
граждан Украины. Это бессовестный и циничный шаг. В ответ на него
мы должны проводить курс, суть которого – подальше от Москвы.
Для этого, в частности, необходимо возвеличивать своих настоящих
героев, держать курс в НАТО и ЕС, а также бороться с
разворовыванием страны. А в России пусть бесятся – нам на это
наплевать", – подчеркнул Скипальский.30 июня Путин подписал ряд
указов, которыми переименовал части российской армии, присвоив им
названия украинских городов. В частности, почетное
наименование "гвардейский Львовский" теперь носит 6-й
танковый полк российской армии, 163-й танковый полк получил
название "гвардейский Нежинский", а 68-й танковый полк переименован
в "гвардейский Житомирско-Берлинский".
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