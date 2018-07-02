В мае на одного владельца лицевого счета приходилось в среднем 875,4 грн начислений за жилищно-коммунальные услуги, передает со ссылкой на сообщение Госстатистики.

"Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт*ч), на одного владельца лицевого счета в мае 2018 года составили 875,4 грн", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на конец мая 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 17,1 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 12,3 млрд грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 3,7 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод - 2,5 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,5 млрд грн, за поставки электрической энергии - 3,9 млрд грн.

В мае 2018 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 6,8 млрд грн (100,7% начисленных за этот период сумм за счет погашения долга предыдущих периодов), по поставке электрической энергии - 3 млрд грн (107,5% начисленных за этот период сумм).

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