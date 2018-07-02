Выступая в Верховной Раде, Людмила Денисова вновь обвинила Москву в срыве договоренностей. Российские власти не разрешили Денисовой встретиться с заключенными.

Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову не пустят к заключенным на Украине до тех пор, пока украинскому омбудсмену не предоставят доступ к осужденным украинским гражданам. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Выступая в Раде, Денисова вновь обвинила Москву в срыве договоренностей. Ранее российские власти не разрешили Денисовой встретиться с заключенными Романом Сущенко, Станиславом Клыхом и Олегом Сенцовым. Киев и правозащитники считают их политзаключенными.

Украинский омбудсмен намерена обсудить ситуацию с послами Евросоюза. Она предложит комиссару Совета Европы по правам человека вместе посетить украинских заключенных в России.

Ранее Москалькова и Денисова согласовали список из 34 граждан, находящихся под стражей на территории двух стран, которых они намерены посетить до начала августа текущего года. Вскоре после этого обе стороны обвинили друг друга в нежелании и неспособности выполнять договоренности.

Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму, 14 мая объявил бессрочную голодовку. Он требует освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

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