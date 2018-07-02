Один из пострадавших туристов Вячеслав бездомный сообщил, что прибыл на отдых на Пальма-де-Майорка через оператора "JoinUp", а вылет должен быть через авиакомпанию "Yanair". Пассажиры в аэропорту не имеют информации, когда смогут вылететь в Украину. Фото: ukrinform.ua По словам туриста, он находится в аэропорту Пальма-де-Майорка."Тур организован через оператора "JoinUp". Вылет должен быть через авиакомпанию "Yanair". Рейс вылета был назначен на 01.07 на 17:40, был перенос рейса, о котором нам сообщили и был организован трансфер. Затем наш турагент сообщил, что рейс снова переносится", – рассказал он.Сирый добавил, что порядка 160 человек, в том числе дети, находятся в аэропорту с 5 утра и не имеют информации, когда смогут вылететь в Украину."Точной информации по вылету нет, еды и воды нам никто не дает", – подчеркнул он.Украинец добавил, что представители аэропорта сообщили, что "нужно еще подождать, информацию выясняют".В пресс-службе туроператора "JoinUp" сообщили, что задержка с вылетом туристов из Пальма-де-Майорка связана с технической неисправностью самолета компании Yanair, который должен был 2 июля отвезти туристов из Украины на отдых в Пальма-де-Майорку и вернуться с туристами, которые сейчас находятся на острове."Рейс из Украины мы отменяем, потому что не понимаем, когда он состоится и состоится ли, а для туристов, находящихся в Пальма-де-Майорка, мы сейчас очень оперативно и всеми силами ищем гостиницу, где они проведут эту ночь и завтра с утра мы сделаем вывозной рейс", – пообещала представитель туроператора Екатерина Резниченко.Она добавила, что туристы пока находятся в аэропорту, поскольку сложно найти отель в разгар сезона. А вывозной рейс из Пальма-де-Майорка, скорее только, будет осуществлен авиакомпанией "Yanair" не раньше завтрашнего утра.Украинские туристы застряли также в аэропортах в Албании, Грузии, Египте, Турции, Тунисе и других курортных странах. Сотни людей не могут вылететь и из Киева. По данным Bravo Airways, из 450 пассажиров задержанных в аэропорту Киев (Жуляны) рейсов больше 170 поселили в отель. Согласно расписанию на сайте этого аэропорта, почти все сегодняшние рейсы авиакомпании отменены или задерживаются. Авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel обвинили друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам рейсов.Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что туроператор взял у своих клиентов деньги за услуги, но не предоставил их. Он пообещал обратиться в ГПУ. Омелян также сообщил, что созывает 3 июля собрание с туроператорами и авиакомпаниями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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