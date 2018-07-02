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Более 150 украинских туристов не могут вылететь домой с острова в Средиземном море
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02.07.2018 17:53
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Один из пострадавших туристов Вячеслав бездомный сообщил, что
прибыл на отдых на Пальма-де-Майорка через оператора "JoinUp", а
вылет должен быть через авиакомпанию "Yanair". Пассажиры в
аэропорту не имеют информации, когда смогут вылететь в Украину.
Фото: ukrinform.ua По словам туриста, он находится в аэропорту
Пальма-де-Майорка."Тур организован через оператора "JoinUp". Вылет
должен быть через авиакомпанию "Yanair". Рейс вылета был назначен
на 01.07 на 17:40, был перенос рейса, о котором нам сообщили и был
организован трансфер. Затем наш турагент сообщил, что рейс снова
переносится", – рассказал он.Сирый добавил, что порядка 160
человек, в том числе дети, находятся в аэропорту с 5 утра и не
имеют информации, когда смогут вылететь в Украину."Точной
информации по вылету нет, еды и воды нам никто не дает", –
подчеркнул он.Украинец добавил, что представители аэропорта
сообщили, что "нужно еще подождать, информацию выясняют".В
пресс-службе туроператора "JoinUp" сообщили, что задержка
с вылетом туристов из Пальма-де-Майорка связана с технической
неисправностью самолета компании Yanair, который должен был 2 июля
отвезти туристов из Украины на отдых в Пальма-де-Майорку и
вернуться с туристами, которые сейчас находятся на острове."Рейс из
Украины мы отменяем, потому что не понимаем, когда он состоится и
состоится ли, а для туристов, находящихся в Пальма-де-Майорка, мы
сейчас очень оперативно и всеми силами ищем гостиницу, где они
проведут эту ночь и завтра с утра мы сделаем вывозной рейс", –
пообещала представитель туроператора Екатерина Резниченко.Она
добавила, что туристы пока находятся в аэропорту, поскольку сложно
найти отель в разгар сезона. А вывозной рейс из Пальма-де-Майорка,
скорее только, будет осуществлен авиакомпанией "Yanair" не раньше
завтрашнего утра.Украинские туристы застряли также в
аэропортах в Албании, Грузии, Египте, Турции, Тунисе и других
курортных странах. Сотни людей не могут вылететь и из Киева.
По данным Bravo Airways, из 450 пассажиров задержанных в
аэропорту Киев (Жуляны) рейсов больше 170 поселили в
отель. Согласно расписанию на сайте этого аэропорта,
почти все сегодняшние рейсы авиакомпании отменены или
задерживаются. Авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis
Travel обвинили друг друга в невыполнении обязательств, что привело
к задержкам рейсов.Министр инфраструктуры Владимир Омелян
заявил, что туроператор взял у своих клиентов деньги за услуги, но
не предоставил их. Он пообещал обратиться в ГПУ.
Омелян также сообщил, что созывает 3 июля собрание с
туроператорами и авиакомпаниями.
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